Суд признал 27-летнего жителя Саратова виновным в причинении смерти по неосторожности двум лицам и уничтожении чужого имущества в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Мужчина находился в гостях у своей 30-летней родственницы, живущей с дочерями трех и десяти лет в частном доме в поселке Красный Текстильщик. Женщина и мужчина совместно выпивали и курили табак. 5 мая прошлого года хозяйка, ее дети и 27-летний племянник легли спать.

6 мая в доме случился пожар, причиной которого стали непотушенные сигареты. Проснувшись и обнаружив огонь, мужчина имел реальную возможность и был обязан разбудить детей и вывести их из дома, так как понимал, что сами они не выберутся. Но мужчина просто ушел из дома. Смерть детей и их матери наступила вследствие отравления окисью углерода.

Общая стоимость имущества, уничтоженного в результате пожара, составила 758 163 рубля.

Ход расследования данного уголовного дела был поставлен Председателем СК России на контроль в центральном аппарате СК.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.