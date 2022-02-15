Администрация Фрунзенского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось об оставленном на обочине автомобиле, который мешал движению общественного транспорта.

Напомним, пассажирам трамвая маршрута номер 9, который не мог проехать по путям, чтобы не задеть легковушку, пришлось около получаса ждать возвращения виновника происшествия.

—Работы по очистке от снега парковочных карманов по ул. им. Слонова И.А. включены в план работ коммунальных служб и будут проведены по мере высвобождения специализированной техники. По информации ГИБДД, будет проведена проверка и приняты меры в рамках имеющихся полномочий к водителю, оставившему машину в негабарите, — пишут в пресс-службе.

Госавтоинспекция Саратова установила водителя «14», им оказался 24-летний парень. Ему назначили штраф в размере 1500 рублей.