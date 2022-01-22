Сегодня, 22 января, состоялось заседание оперативного штаба по уборке снега. Об этом глава Саратова Михаил Исаев сообщил на своей странице в Инстаграм-аккаунте.

«Директор «Транспортного управления» Сергей Бровкин доложил, что весь общественный транспорт городского округа в настоящее время функционирует в штатном режиме. Могут наблюдаться увеличенные интервалы на ряде маршрутов из-за погодных условий.

Первый заместитель Дмитрий Алексеев отметил, что сегодня днем в работах по очистке муниципального образования панируется задействовать 5606 рабочих и 683 единицы техники.

Мэр Саратова поручил продолжить в круглосуточном режиме расчистку Саратова и отметил, что держит ситуацию на контроле.