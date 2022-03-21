Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приглашает абитуриентов принять участие в Открытом творческом конкурсе «Президентская академия зажигает звёзды».

Конкурс направлен на выявление талантливой молодёжи в области художественного творчества и проводится по следующим направлениям: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное» и «Оригинальный жанр».

Победители конкурса получат 7 дополнительных баллов в рамках учёта индивидуальных достижений при поступлении ПИУ РАНХиГС в 2022 году.

«Нет сомнений в том, что современная молодёжь — уникальна: она успевает и хорошо учиться, и развивать свой талант во внеучебных сферах деятельности. Творчество помогает пробудить свежие идеи, которые нужны для исследовательской работы, решения олимпиадных задач и сдачи экзаменов. Именно таких активных и целеустремлённых ребят мы будем рады видеть среди участников конкурса!» – отметила Марина Прохорова, начальник отдела по работе с абитуриентами Поволжского института управления имени П.А. Столыпина.

Регистрация осуществляется до 27 марта 2022 года на официальном сайте ПИУ РАНХиГС (piu.ranepa.ru) в разделе «Анонсы». Конкурс пройдёт в очном формате 15 апреля 2022 года по адресу: ул. Московская, 164 (Центральный кампус Института).