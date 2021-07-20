В ООО «Концессия водоснабжения — Саратов» прошло совещание под руководством предприятия по вопросу реконструкции водовода по улице Чернышевского. В нем приняли участие руководители профильных структурных подразделений организации, представители администрации города и смежных организаций.

Стальной трубопровод на этой улице был проложен в 1987 и полностью «выработал свой эксплуатационный ресурс». В 2018 году при помощи метода санации был обновлен участок между Октябрьской улицей и Князевским Взвозом.

В 2022 году запланирована замена водопровода от улицы Радищева до Князевского Взвоза. Ее будут делать открытым способом, кроме участка протяженностью 100 метров от улицы Радищева.

Здесь запланировано применение метода санации существующего водопровода, так как в данном месте расположено большое количество различных сторонних коммуникаций, отсутствует свободный коридор для прокладки новой трубы. В общей сложности, будет обновлено порядка 1100 метров водопровода.

— Сейчас наши специалисты прорабатывают вопрос организации резервных схем водоснабжения потребителей, подключенных к водоводу на ул. Чернышевского, для бесперебойной подачи холодной воды во время масштабных работ. Нами запланированы работы по обновлению не только магистрального трубопровода, но и внутриквартальных коммуникаций, а также вводов на дома. Это будет комплексная реконструкция сетей на улице Чернышевского, подготовительные работы к которой уже идут полным ходом, — рассказал директор ООО «КВС» Сергей Журавлев.