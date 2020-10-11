Из-за неблагоприятной ситуации на пожаре в Аткарском районе по тревоге подняли отряд мобильной тяжелой техники. Об этом сообщили в облспасе.

Два бульдозера на тралах отправились к месту ЧП в Марфино в сопровождении спасателей.

На месте находится начальник облспаса Юрий Юрин.

