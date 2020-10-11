Домой Рубрики Новости Саратова Бульдозеры от облспаса выехали на пожар в Аткарском районе РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Бульдозеры от облспаса выехали на пожар в Аткарском районе По Новости Саратова - 11.10.2020 189 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Из-за неблагоприятной ситуации на пожаре в Аткарском районе по тревоге подняли отряд мобильной тяжелой техники. Об этом сообщили в облспасе. Два бульдозера на тралах отправились к месту ЧП в Марфино в сопровождении спасателей. На месте находится начальник облспаса Юрий Юрин. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Режим ЧС введен в Аткарском районе Володин призвал саратовских депутатов заняться решением проблем Журналистам и общественникам презентовали отчет об экологической безопасности Балаковской АЭС ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Режим ЧС введен в Аткарском районе Новости Саратова - 11.10.2020 0 Глава Аткарского района Виктор Елин подписал распоряжение о введении режима ЧС в регионе. Такие меры приняты из-за полыхающего леса, площадь возгорания у села Варыпаевка... Володин призвал саратовских депутатов заняться решением проблем 11.10.2020 Бульдозеры от облспаса выехали на пожар в Аткарском районе 11.10.2020 Журналистам и общественникам презентовали отчет об экологической безопасности Балаковской АЭС 11.10.2020 Припаркованные Volkswagen мешают коммунальщикам в Саратове начать работу 11.10.2020