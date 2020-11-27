Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков в режиме видеоконференцсвязи обсудил общественно-политическое развитие регионов на плановых совещаниях с главными федеральными инспекторами и руководством внутриполитических и информационных блоков правительств Оренбургской и Саратовской областей.

Были подробно рассмотрены вопросы повышения информированности граждан о ходе реализации национальных проектов, экологическая обстановка, работа центров управления регионом. Также на совещании обсудили результаты работы органов власти регионов в системе «Инцидент-менеджмент».

Игорь Буренков ещё раз подчеркнул, что власть должна оперативно давать полную и полезную информацию, чутко реагировать на все запросы и проблемы людей, в том числе незамедлительно давать конкретные ответы на жалобы в социальных сетях.

В ходе общения заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков напомнил о важности распространения универсальных общечеловеческих ценностей и о необходимости постоянной системной работы с районными и федеральными СМИ.