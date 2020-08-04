Заместитель главы Саратова Александр Бурмак пригрозил директоров городских школ о принятии к ним «мер по существу», в случае жалоб на школьные поборы. Его комментарий распространяет пресс-служба мэрии.

— Во время рабочей поездки в Студгородок Саратова Вячеслав Володин выступил с предложением перераспределить найденные на строительство ледовой арены средства по всем школам Саратова — по 500 тысяч каждой школе на подготовку к 1 сентября. В связи с этим событием считаю, что сборы денег с родителей на нужды классов и школы в целом неприемлемы. На неотложные нужды необходимо выделять финансирование из бюджета, — говорит заместитель мэра.

Он просит руководителей школ расходовать эти деньги эффективно и обещает принять к ним меры по существу. В случае, если к нему будут поступать жалобы на организованный сбор денег с родителей учеников.

Напомним, выделить 500 тысяч рублей на каждую саратовскую школу предложил Вячеслав Володин. Эти деньги в бюджете появились после того, как городские власти не подготовили вовремя площадку под строительство ледовой арены в Студгородке.