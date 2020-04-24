Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление о назначении Александра Бурмака своим заместителем по социальной сфере, сообщает пресс-служба администрации города.

— Александр Бурмак обладает большим управленческим опытом. Занимая на протяжении 15 лет различные, в том числе и руководящие, должности в избиркоме и региональном отделении партии «Единая Россия», он проявил себя не только как грамотный исполнитель, но и эффективный организатор процесса.

Он возглавил в это непростое с социальной и экономической точки зрения время крупное и крайне значимое направление деятельности городской администрации, где трудится несколько десятков тысяч горожан. Уверен, что тот набор компетенций и знаний, которым обладает Александр Бурмак, позволит достойно справиться со стоящими перед ним задачами, — заявил Михаил Исаев.