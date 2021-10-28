Правительством области на постоянной основе проводится работа по мобилизации доходов в бюджет.

С этой целью создана и функционирует межведомственная комиссия, куда входят представители органов исполнительной власти, налоговой службы, прокуратуры и правоохранительной системы.

Акцент в ее деятельности сделан на сбор и анализ информации, профилактику и борьбу с недобросовестными налогоплательщиками и неформальной занятостью.

Так, за прошедшую неделю выявлено 114 компаний, где зафиксированы нарушения трудового законодательства. Материалы для дальнейшей проработки переданы в государственную инспекцию по труду. Важно, что 129 работников теперь оформлены официально. Это гарантирует им выплату стабильной заработной платы, льгот и будущей пенсии.

Заслушано 59 налогоплательщиков с низкой налоговой нагрузкой. По результатам проверок дополнительные поступления от этих мероприятий составили 4,6 млн рублей. Рассмотрено 1768 должников по НДФЛ и имущественным налогам, вследствие чего удалось пополнить бюджет еще на 13,9 млн рублей.

Не менее важной является работа по повышению оплаты труда населения области. Установлено, что на 250 предприятиях региона заработная плата сотрудников оказалась ниже среднеотраслевого уровня. С руководством этих организаций проведены беседы, в ходе которых взяты обязательства по повышению фонда оплаты труда на сумму 6,6 млн рублей.

Выявлено 13 земельных участков, используемых не по целевому назначению. Материалы по ним уже направлены в органы Росреестра и налоговые органы. Обнаружено также 30 объектов капитального строительства с незарегистрированными правами собственности. Из них на учет поставлено 13 объектов.

Эффективное межведомственное взаимодействие позволило увеличить дополнительные поступления в консолидированный бюджет области. Как результат: за неделю получено 22,9 млн рублей, с начала года – 837,4 млн рублей. Считаю, что это хороший показатель. Однако впереди еще много планов и задач, которые предстоит реализовать, поэтому комиссия продолжит свою работу.