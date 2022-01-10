50 домов культуры в Саратовской области отремонтируют в новом году. Об этом сегодня, 10 января, заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

На его канале в телеграм появилась информация, что в 2022 году в рамках региональной программы отремонтируют дома культуры за 74 млн рублей. Программу прошлым летом инициировал председатель ГД Вячеслав Володин.

В список на ремонт в основном включили сельские дома культуры. Бусаргин отметил, что одной из главных проблем для таких зданий является состояние кровли.