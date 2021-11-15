Сегодня провел рабочую встречу с руководителем Государственной инспекции труда Саратовской области Алексеем Санниковым.

Обсудили работу по легализации трудовых отношений.

Правительство региона уделяет этой теме особое внимание, поскольку речь идет о защите социальных прав наших жителей. Без трудового договора работники лишаются возможности на оплачиваемый больничный, отпуск, могут в любой момент попасть под увольнение без положенных по закону выплат и т.д. Восстановить справедливость в таких случаях – основная задача ГИТ.

Еженедельно мы рассматриваем эту проблему в рамках межведомственной комиссией по мобилизации доходов и борьбе с теневой занятостью. Рейды проводятся на уровне муниципалитетов. В случае выявления нарушений материалы передают в инспекцию, которая уполномочена проводить проверки.

На сегодняшней встрече Алексей Санников рассказал о промежуточных итогах за 2021 год. Уже проведено 236 проверок, по итогам которых факты неформальной занятости подтвердились в 87 организациях. Работодателям выданы обязательные для исполнения предписания с требованием оформить трудовые договоры. За выявленные нарушения работодатели подвергнуты административному наказанию. Проверки продолжаются по остальным материалам.

Вопросы защиты законных интересов граждан, соблюдение законодательства со стороны работодателей и все другие смежные вопросы находятся в фокусе постоянного внимания Правительства области. Решение этих вопросов возможно только в непрерывном взаимодействии исполнительной власти, налоговой службы, прокуратуры и правоохранительной системы.