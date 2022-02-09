Администрации крупных муниципалитетов должны иметь больше полномочий по проведению проверок управляющих компаний. Об этом сегодня, 9 февраля, на своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

В прошлом году такое решение было принято по Саратову. В Государственной жилищной инспекции отмечают, что такой подход уже доказал свою эффективность.

-Убежден, что муниципалитетам необходимо передавать как можно больше полномочий, так как на местах лучше знают обо всех проблемных моментах и напрямую взаимодействуют с управляющими компаниями. Более того, жители, как правило, чаще обращаются для решения вопросов по ЖКХ именно в местные администрации. Практику можно распространить на Энгельс и Балаково.

Надзорным органам также следует ужесточить контроль в отношении УК, так как практика показывает, что выполнять свои обязанности организации начинают только под угрозой штрафов или запрета на осуществление деятельности. На основании заявлений ГЖИ Арбитражным судом в прошлом году были аннулированы лицензии сразу 13 управляющих компаний, — написал чиновник.

Стоит отметить, что в ГЖИ по итогам 2021 года поступило 14141 обращение, что на 18,4% меньше, чем в прошлом году. Большая часть жалоб касалась нарушений правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда и несогласия с начисленной платой за ЖКУ — 29,7% и 27,4% соответственно. Потребителям в общей сложности произвели перерасчет на 25,8 млн рублей.