Пример взаимодействия колледжа с работодателем

В Аткарске посетил местный политехнический колледж. В настоящий момент по различным рабочим профессиям там готовят 405 ребят.

Колледж постепенно отказывается от устаревших направлений и в этом году открывает новую специальность «Технология жиров и жирозаменителей» (квалификация техник-технолог). Обучение начнется с 1 сентября. Классы для этого уже подготовлены, закуплено необходимое оборудование.

Открытие новой специальности — работа, которую политехнический колледж ведет при сотрудничестве с группой компаний «Русагро». Одно из производств ГК, на котором требуются вышеуказанные специалисты, расположено в Аткарске. В результате молодые люди смогут получить востребованную специальность и гарантируют себе трудоустройство и достойный уровень заработной платы.

Это пример того взаимодействия образовательного учреждения и будущего работодателя, которому должны следовать другие колледжи и техникумы. Актуализация специальностей — один из важнейших шагов для развития среднего профессионального образования.

Директор колледжа также обратился с просьбой оказать содействие в ремонте общежития учреждения. Рассмотрим возможность выделения на это средств из регионального бюджета.