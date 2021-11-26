Историческая память должна бережно охраняться и передаваться из поколения в поколение.

Работа по защите объектов, имеющих особую культурную, историческую и архитектурную ценность ведется Правительством области на постоянной основе.

Сегодня подписал постановление об утверждении зон охраны для ансамбля зданий, сооружений и объектов науки и техники железнодорожного вокзала станции «Покровск», расположенного в Энгельсе на Привокзальной площади.

В его состав входят здание вокзала, железнодорожные кассы, депо, водонапорная башня, телефонно-телеграфная станция и другие помещения, построенные с 1889 года по 1949 год.