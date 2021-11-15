Сегодня подписал постановление о передаче части муниципальных дорог на областной уровень.

Это позволит освободить местные бюджеты от дополнительных затрат на содержание автотрасс.

Тему нормативного содержания дорог не раз поднимал Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Викторович Володин. Так как некоторые участки перегружены, местные бюджеты не всегда в состоянии поддерживать качество их покрытия, делать ремонт и проводить благоустройство на них.

В общей сложности на региональный уровень передано 62,5 км дорог. Теперь на балансе областного бюджета находятся:

— Автомобильная дорога по улицам 20 лет района, Почтовой в с. Александров Гай,

— Участок дороги от автоподъезда к г. Вольску со стороны с. Терса до автоподъезда к г. Вольску от ж/д переезда,

— Автомобильная дорога по улицам Парадной, Встречной в р.п. Дергачи,

— Автомобильная дорога по улицам Пушкина, 30 лет ВЛКСМ, Коммунистической, Коммунистическому пер., ул. Первомайской в г. Калининске,

— Автомобильная дорога по улицам Придорожной, Вокзальной, Маяковского, Краснокутскому тупику в г. Красный Кут,

— Часть автомобильной дороги «Горный – Березово»,

— Автомобильня дорога от Т-образного перекрестка 650 км в юго-западном направлении от подстанции «Горный»до конца ул. Новой в р.п. Горный,

— Автомобильная дорога по улицам Гоголя, Целинной и Революции в г. Новоузенске,

— Автомобильная дорога «Вязовка-Сокур».