Саратовская область получила дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает председатель правительства области Роман Бусаргин.

По его словам, из резервного фонда областного правительства выделили около 38 миллионов рублей.

Деньги пойдут на проведение работ по кислородоснабжению дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда и на оснащение коечного фонда необходимым оборудованием.

Также средства направят на оказание своевременной медицинской помощи пациентам с коронавирусом.