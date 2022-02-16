Фонд поддержки граждан — участников долевого строительства ДОМ.РФ принял 391 дольщика с заявлениями на выплату компенсации. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.
Получили зачисление 263 дольщика на сумму 539,4 млн рублей. Работа продолжается, уточнил чиновник.
-Министерству строительства и ЖКХ области поручил оказывать помощь индивидуально каждому гражданину в случае возникновения вопросов.
Напомню, вопрос по проблемным домам ЖК «Победа» в оперативном режиме удалось решить благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, — написал Бусаргин.