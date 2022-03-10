Дольщикам ЖК «Победа» перечислили компенсаций на 1,117 млрд рублей. Об этом сегодня, 10 марта, сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Фонд поддержки граждан — участников долевого строительства ДОМ.РФ продолжает выплаты компенсаций дольщикам ЖК «Победа». Зачисления на общую сумму 1,117 млрд рублей получил уже 431 дольщик.

Работа в этом направлении продолжается. Для получения выплат дольщики могут обратиться в кол-центр по телефону 8 800 7007 214 или на сайт (https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/pay_compensation/) Фонда.

Бусаргин также напомнил, что оказать помощь гражданам и решить проблему по ЖК «Победа» удалось благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина.