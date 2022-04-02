Дольщикам ЖК «Победа» перечислили компенсаций на 1,264 млрд рублей. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил Роман Бусаргин.

Фонд поддержки граждан — участников долевого строительства ДОМ.РФ продолжает выплаты компенсаций дольщикам ЖК «Победа». Зачисления на общую сумму 1,264 млрд рублей получили уже 530 дольщиков.

Решить проблему по ЖК «Победа» удалось благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина.

Для получения выплат дольщики могут обратиться в кол-центр по телефону 8 800 7007 214 или на сайт Фонда.