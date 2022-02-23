Дольщикам ЖК Победа перечислили миллиард рублей в качестве компенсаций. Об этом сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Фонд поддержки граждан — участников долевого строительства ДОМ.РФ продолжает выплаты компенсаций дольщикам проблемных домов ЖК Победа. Принято 428 человек, которые оформили заявления. Им перечислено порядка 1 млрд рублей. Работа в этом направлении продолжается.

Для получения выплат дольщики могут обратиться в кол-центр по телефону 8 800 7007 214 или на сайт Фонда (https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/pay_compensation/).

— Напомню, проблему ЖК Победа удалось решить благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, — отмечает Бусаргин.