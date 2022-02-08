Дольщикам ЖК «Победа» выплатили более 300 млн рублей компенсаций. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Он рассказал, что фонд поддержки граждан — участников долевого строительства ДОМ.РФ продолжает выплаты денежных компенсаций дольщикам ЖК «Победа».

По состоянию на 8 февраля приняты 298 граждан. На счета 157 дольщиков перечислено 337,7 млн рублей.

Напомним, вопрос по проблемным домам ЖК «Победа» удалось решить благодаря помощи спикера ГД РФ Вячеслава Володина. Компенсации для жителей рассчитываются по действующей стоимости квадратного метра, установленной Минстроем РФ для Саратовской области.

Для получения выплат дольщики могут обратиться в кол-центр по телефону 8 800 7007 214 или на сайт Фонда.