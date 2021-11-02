В соответствии с поручением по открытию мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 свою работу начали еще две дополнительные станции.

— На Театральной площади,

— рядом с Набережной Космонавтов (ориентир — музей К. А. Федина).

Время работы — с 10.00 до 18.00 часов.

Прорабатывается вопрос размещения новых пунктов в других местах.

Пункты вакцинации развернуты в пневмокаркасных модулях областной службы спасения.

В связи с многочисленными обращениями жителей города пункты вакцинации из торговых центров переноситься не будут. Новые мобильные станции действуют в дополнение к уже существующим. Эта мера введена на период ограничений в работе тех или иных заведений.

Уважаемые жители региона, будьте внимательны к своему здоровью, позаботьтесь о себе и своих близких в это непростое для всех время!