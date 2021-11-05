Оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией принято решение об изменении режима работы ряда организаций.

Обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной, в связи с чем, деятельность предприятий должна быть организована при соблюдении следующих условий.

С 8 ноября текущего года до стабилизации эпидемиологической обстановки устанавливаются обязательные требования о наличии QR-кода для работников, контактирующих с потребителями, а также посетителей:

— объектов, предоставляющих гостиничные услуги;

— организаций, оказывающих косметологические и парикмахерские услуги, салоны красоты, СПА — салоны, массажные салоны, солярии и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги;

— организаций, осуществляющих деятельность по оказанию бытовых услуг;

— объектов торговли непродовольственными товарами (за исключением аптек и аптечных пунктов, дистанционной торговли без условий доставки, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 процентов);

— торговых центров, торгово-развлекательных центров, торговых комплексов, моллов (за исключением торговых комплексов, торговых центров, осуществляющих реализацию продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции с открытых прилавков и не имеющих торговых залов);

— микрофинансовых и страховых организаций;

— плавательных бассейнов, аквапарков;

— предприятий, оказывающих услуги по курению (использованию) кальянов в общественных местах;

— предприятий общественного питания, (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания, доставки заказов, а также работы предприятий общественного питания, расположенных на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автозаправочных станций, автовокзалов, предприятий, расположенных на придорожной полосе и предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути их следования);

— туристских баз, баз отдыха.

Допуск на работу сотрудников банков и организаций почтовой связи, непосредственно контактирующих с потребителями, также осуществляется на основе QR-кода.

С 15 ноября текущего года центры «Мои документы» переходят на обслуживание заявителей исключительно по предварительной записи.