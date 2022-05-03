Побывал на Утесе Степана Разина — одном из самых главных туристических символов региона. В летний период его посещают свыше 500 человек в сутки, в том числе туристы из других областей.

Это по-настоящему знаковое место, с которым связано множество историй и легенд. Считаю, что ему незаслуженно уделяется мало внимания по части обеспечения туристической инфраструктурой. Об этом говорят и путешественники в своих отзывах на популярных туристических сайтах. Люди пишут: «К фантастической красоте этих мест прилагаются на редкость плохие дороги, полное отсутствие туристической инфраструктуры». Критика абсолютно обоснованная.

Первый вопрос, требующий решения, — автомобильная дорога, ведущая к достопримечательности. Поставил задачу перед профильным министром просчитать стоимость ремонта, проработать механизм и приступить к работам уже в этом году. Необходимо задействовать все возможности финансирования со стороны федерального центра. Если нужно обивать пороги федеральных министерств, значит это необходимо делать.

Второй вопрос — инфраструктура. Комитет по туризму должен разработать соответствующую концепцию развития, где будут учтены все моменты, начиная от навигации для туристов, заканчивая возможным размещением площадок для палаток. Более того, необходимо установить указатель на повороте к Утесу Степана Разина со стороны федеральной автодороги.

Утёс Степана Разина — уникальный природный уголок, часть нашей истории. Мы должны гордиться, сохранять и развивать такие места.