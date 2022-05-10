В Саратове дворовые спортивные команды приступили к тренировкам. Об этом рассказал вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, в этом году возродят детские дворовые команды по хоккею. Летом дети под руководством тренеров займутся футболом.

В настоящий момент уже проходят тренировки. Занятия проводятся три раза в неделю в школе № 57 и гимназии № 31, в Энгельсе — на стадионе «Торпедо». Занятия также организованы в городском подростково-молодежном центре «Ровесник» в Балакове.

Как отметил Бусаргин, команды готовятся к выступлению на юбилейном областном турнире на Кубок губернатора, который пройдет с июня по сентябрь.

— Дворовые команды по различным видам спорта — хорошая традиция, которую необходимо возрождать. Это позволит привлечь к занятию спортом и здоровому образу жизни как можно больше детей. Такая возможность должна быть не только в крупных городах, но и в небольших муниципалитетах. Задача министерства молодёжной политики и спорта — активно развивать это направление во всем регионе, организовывать новые площадки для тренировок и различные турниры, — высказался политик.