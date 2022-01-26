Экономика Саратовской области имеет потребность в специалистах рабочих профессий. Об этом сегодня, 26 января, напомнил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Он сказал, что поэтому на повестке дня правительства региона остро стоит вопрос расширения спектра специальностей при подготовке кадров в учреждениях среднего профессионального образования.

-Необходимые потенциал и возможности для этого есть у Петровского агропромышленного лицея, который обладает своим автодромом и техникой. В настоящее время здесь проходят обучение 286 студентов по программам «Тракторист – машинист с\х производства», «Сварщик ручной и частично механизированной сварки», «Автомеханик» и другим.

С руководством учреждения и министром образования региона Михаилом Орловым обсудил вопрос подготовки квалифицированных кадров не только для АПК. Контингент обучающихся нужно расширять согласно тому набору профессий, которые востребованы на рынке сейчас, например, бульдозеристов и крановщиков. Поручил составить конкретные предложения по развитию учреждения, — написал чиновник в своем телеграм-канале.