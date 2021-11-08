Сегодня на постоянно действующем совещании обсудили ситуацию в медицинской сфере региона.

Остается напряженной эпидемиологическая обстановка в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией.

С 8 ноября на территории области действуют новые ограничения, связанные с доступом персонала и посетителей в определенные организации при наличии QR-кодов. Их соблюдение неукоснительно для всех. В связи с чем необходимо усилить проверочные мероприятия совместно с правоохранительными органами.

Кроме того, важно усилить ковидные госпитали новым оборудованием для обеспечения коек кислородом. На прошлой неделе из резервного фонда Правительства области выделено более 67 млн рублей на подведение кислородных станций для медучреждений, а также на поставку экспресс-тестов для выявления COVID-19. Работа в этом направлении продолжается.

Министерству здравоохранения поручено разработать предложения по переходу с баллонного кислорода на станции в тех больницах, где увеличились объемы потребления, и по увеличению мощности ПЦР-лабораторий.

От жителей также поступают сигналы, что есть проблемы в работе колл-центров организаций первичного звена. В некоторых случаях время ожидания составляет более 5 минут, трудно дозвониться до поликлиники.

Министру по делам территориальных образований Сергею Зюзину поручено организовать проверку телефонов в каждом муниципалитете. Необходимо прозвонить все учреждения и зафиксировать время ожидания ответа. Контроль за ситуацией возложен на зампредов Романа Грибова и Андрея Архипова. Если будет необходимость, будем увеличивать количество сотрудников в колл-центрах. Главная задача – жители должны без проблем получать всю интересующую их информацию по телефону.