Гуманитарный груз из Саратовской области для жителей ДНР и ЛНР доставлен в Республику Крым. Об этом сегодня, 15 марта, в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин.



-Оттуда 40 тонн товаров первой необходимости и продуктов питания, которые помогли собрать неравнодушные жители и предприниматели, будут распределяться нуждающимся, — добавил он.

Колонну с грузом по пути следования сопровождала группа региональной службы спасения и специалисты управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.