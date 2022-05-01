Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил ООО «СЭПО-ЗЭМ», где производятся знаменитые холодильник и морозильники марки «Саратов».

Напомним, ранее вопрос о сохранении этого производства поднимал спикер ГД Вячеслав Володин. Сейчас увеличивается спрос на продукцию предприятия.

На заводе каждый месяц изготавливают около 5 тысяч холодильников и морозильников. В прошлом году объем производства в целом вырос на 6,1%. В текущем году задача увеличить показатели на 11%.

В условиях ухода с рынка ряда иностранных производителей перед заводом открываются новый возможности — холодильники «Саратов» могут стать достойной заменой в среднем ценовом сегменте, считает Бусаргин. Он отметил, что только за прошлый месяц было продано 7,5 тысячи холодильников и морозильников.

Бусаргин поставил задачу перед профильным зампредом оказывать заводу всю необходимую поддержку.

—Отдельно поговорили с руководством ООО «СЭПО-ЗЭМ» про уровень заработной платы. На предприятии трудятся 2,8 тысячи человек. Сейчас средний уровень оплаты труда на производстве холодильников составляет порядка 36 тысяч рублей. Основная задача — показатель должен быть увеличен, — добавил он.