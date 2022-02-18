Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сегодня, 18 февраля, встретился с представителями компании ООО «ЕвроХим-СаратовКалий». Организация рассматривает Саратовскую область как возможную площадку для реализации крупного инвестиционного проекта.

Речь идет о строительстве горно-обогатительного комбината. Специалисты уже провели часть поисково-оценочных работ на двух месторождениях в Перелюбском районе и выяснили, что на каждом из них имеется запас сырья, превышающий 3 млрд тонн. В настоящий момент требуются дополнительные исследования по геологии, которые будут проводить с использованием 3D-технологий.

Возможные сроки реализации проекта намечены с 2025 по 2033 годы. Ориентировочный объем инвестиций может составить более 2,5 млрд долларов США. Кроме того, открытие комплекса приведет к созданию более 2,5 тысяч рабочих мест.

-Правительство Саратовской области максимально заинтересовано в том, чтобы новой производственной площадкой был выбран именно наш регион. Потенциальному инвестору будет оказана вся необходимая поддержка со стороны Правительства региона, — отметил Бусаргин.