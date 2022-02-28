Депутаты областной думы одобрили поправки в бюджет Саратовской области, предусматривающие выделение 291,7 млн рублей на выплату компенсаций обманутым дольщикам, включенным в региональный реестр по ЖСК «Северный». Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Напомним, в ЖСК «Северный» от действий недобросовестных застройщиков пострадали 124 человека. Расчет суммы компенсаций будет проводиться по стоимости квадратного метра, установленного Минстроем РФ. В Саратовской области он составляет чуть более 47 тысяч рублей.

В ближайшее время Министерство строительства и ЖКХ опубликует информацию о порядке получения выплат.

Закрыть вопрос по обманутым дольщикам, включенным в федеральный реестр, удалось благодаря поддержке председателя ГД РФ Вячеслава Володина.