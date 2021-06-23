Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о строительстве новой инфекционной больницы в Саратове.

— В Саратове продолжается строительство инфекционной больницы. Работы идут в соответствии с утверждённым графиком.

Больница состоит из восьми корпусов, соединенных крытой галереей. Четыре трехэтажных лечебных корпуса, реанимационное, операционное, диагностическое отделения и административный корпус.

На всех восьми корпусах к 1 июля планируют завершить строительно-монтажные работы.

На сегодняшний день ведётся внутренняя отделка и установка инженерных систем, а также утепление фасадов. После начнутся пуско-наладочные работы. Сентябрем этот объем планируется завершить.

Важно строителям обеспечить высокое качество работ, поскольку у объекта стратегическое для всей медицины региона значение, — говорит Роман Бусаргин.