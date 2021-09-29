Сегодня, 29 сентября, вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграмм-канале написал, как прошло обсуждение проекта воссоздания Триумфальных ворот на пересечении улиц Радищева и Чернышевского в Саратове.

Разработкой занимается ГУПП «Саратовгражданпроект».

—В работу включились градозащитники и историки. Основная задача – сделать арку максимально похожей на историческую. Отдельно проработаем вопрос по декоративным элементам на основе старинных фотографий с изображением сооружения. В этом направлении будут помогать профессиональные реставраторы, — написал он.

По словам члена градозащитного совета Владимира Лешукова, известный специалист из Москвы Петр Шутов готов помочь.

Сейчас ведутся работы по переносу КПП и ворот «Т Плюс» с исторического месторасположения триумфальных ворот. После этого начнется подготовка к строительству самой арки.