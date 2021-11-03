Сегодня на заседании рабочей группы по вопросам экологического оздоровления области обсудили вопрос развития природного парка «Кумысная поляна».

Для сохранения этого уникального места в Правительстве области разрабатывается проект постановления, согласно которому парку будет присвоен статус памятника природы регионального значения. Также будет определен режим особой охраны и виды разрешенного использования земельных участков.

Функции по защите и воспроизводству лесов, осуществлению лесного контроля в границах его территории будут возложены на городское лесничество.

На данный момент площадь природного парка составляет 4519,4 га. В целях его развития, а также сохранения средневозрастных участков дубовых, дубово-кленовых, липо-кленовых лесных насаждений и степных участков планируется расширить территорию природного парка примерно на 700 га.

Уже заключен договор с учеными Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, которые обследуют прилегающие территории на предмет выявления земельных участков обладающих высоким природоохранным потенциалом в районе п. Еремеевка. Работа должна быть проведена до конца текущего года.

Представители общественных организаций и научной школы в сфере защиты экологии региона готовы принимать активное участие в работе по данному направлению.