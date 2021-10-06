Вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в телеграмм-канале о загрузке бригад скорой помощи в регионе.

По его словам, медики получают каждый день более тысячи вызовов бригад скорой помощи. Это связано с резким ростом инфекционных заболеваний. По данным на сегодня, 6 октября, на линии работают около 150 автомобилей.

—Уважаемые жители, помочь врачам и медработникам может каждый из нас. Для этого достаточно соблюдать простые правила профилактики инфекционных заболеваний. В регионе также активно проводится вакцинация против гриппа и COVID-19, — напомнил Бусаргин.