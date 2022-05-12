Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин поставил задачу доработать краткосрочную программу развития региона с учетом текущей экономической ситуации. Об этом политик написал сегодня, 12 мая, в своем телеграм-канале.

Программа рассчитана на 2022 и 2023 года. Он подчеркнул, что за каждую отрасль станет отвечать конкретный министр или зампред.

— Все уже намеченные планы будут реализовываться. В обновленной программе должны быть четко отражены показатели, которые достигают те или иные отрасли. Важно понимать, где есть недоработки и необходимо усилить работу.

На сегодняшний момент государство создало все необходимые меры поддержки для предприятий. Мы не имеем права потерять даже одно предприятие на территории Саратовской области, — заявил Бусаргин.