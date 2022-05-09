Вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин присоединился к поздравлениям саратовцев с Днем победы:

—Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Победы!

Этот праздник стал символом героизма для нашего города, для нашей области, для всей нашей страны. Мы помнили, помним и будем помнить героев, отдавших жизнь за наше будущее, женщин и детей, трудившихся в тылу, тех, кто вернулся с фронта и восстанавливал страну после разрушений. В каждой семье вспоминают своего героя и передают память о нем детям, внукам, правнукам.

Мы никому не позволим забыть, что мужество, стойкость и самоотверженность советского народа спасли мир от фашизма. Миллионы жизней, героически отданных на фронте, в лагерях, в тылу – жертва, которую мы никогда не сможем восполнить. Но в наших силах пронести память о Великой Победе сквозь века, воспитать подрастающее поколение с благодарностью и уважением, сохранить мир во всем мире и никогда не позволить подобному свершиться вновь.

Спасибо за спасенную страну, за возможность жить, воспитывать детей, трудиться под мирным небом!