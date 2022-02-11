Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о лечении коронавируса в регионе.

— Мобилизованы все силы наших медучреждений. Однако жители из районов сообщают, что графики работы кабинетов рентгенографии и компьютерной томографии в некоторых случаях стоит изменить.

Очевидно, что востребованные виды диагностики сейчас должны быть максимально доступны пациентам. И совершенно не важно – областной центр это или небольшой город. В связи с этим поручил профильному зампреду Грибову Р.В. и министру здравоохранения Костину О.Н. проанализировать график работы кабинетов с рентген-аппаратами и КТ во всех поликлиниках и больницах. При необходимости график их работы должен быть расширен. Срок исполнения – до 15 февраля.

Уважаемые жители, если у вас возникли сложности при прохождении данных видов обследования, пишите об этом в комментариях, указав учреждение, — отметил он.