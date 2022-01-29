По состоянию на 7:00 осадки наблюдались в 12 районах области. Движение на федеральных и региональных автодорогах не ограничено, сообщает в своем телеграм-канале председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

К расчистке автодорог области привлечено 747 единиц техники. На федеральных автомобильных дорогах – 289 единиц, на региональных дорогах – 212, на муниципальных дорогах — 246.

-На региональных дорогах на территории Саратова в ночь с 28 на 29 января 102 единицы техники привлекались к вывозу снега, 140 единиц — на расчистку,- сообщил чиновник.

Работы по вывозу снега проводились на следующих улицах: ул.Чернышевского (от Дегтярной до Орджоникидзе), ул.Орджоникидзе (от Чернышевского до пр.Энтузиастов), пр.Энтузиастов (от Пензенской до Орджоникидзе), пр.Энтузиастов (от Крымской до Кавказской), Ново-Астраханское шоссе (от ул.Крымской до ул.Политехнической), ул.Крымская, просп. им. 50 лет Октября (от ул. Тракторной до пл. им. Ленина В.И.), просп. им. 50 лет Октября (от ул. Тракторной до пл. им. Ленина В.И., дублер по левой стороне от Тракторной), просп. им. 50 лет Октября (от пл. им. Ленина В.И. до ул. им. Панфилова И.В.), просп. Строителей (от ул. Антонова до кольца НИИ — левая сторона с дублером от Антонова) , просп. Строителей (от 4-й Прокатной до кольца НИИ — правая сторона с дублером от Антонова), от ул. Емлютина по ул. Б.Садовая, ул. Тракторная до ул. 50 лет Октября, Белоглинская от Емлютина до Б.Садовой, Б.Садовая от Белоглинской до Шелковичной.