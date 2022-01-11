В рамках областной программы по обеспечению населения качественным водоснабжением заключены соглашения с муниципальными образованиями региона.

Напомню, ранее Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступил с инициативой о предоставлении средств на эти цели из расчета по 3000 рублей на одного жителя.

В ходе детальной проработки решено начать реализацию программы с шести районов области с самыми неудовлетворительными показателями по воде. С ними заключены соглашения о предоставлении субсидии на развитие водопроводной сети.

Так, Александрово-Гайский муниципальный район получит 44,4 млн рублей, Дергачевский – 24,5 млн, Новоузенский – 37 млн, Озинский – 21,6 млн, Перелюбский – 37,1 млн, Питерский – 46,3 млн рублей.