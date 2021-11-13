Начались выездные совещания по рассмотрению ситуации с исполнением доходной части местных бюджетов.

Поэтапно планируется посетить все районы Саратовской области, которые отстают по темпам роста доходов, имеют недоимку, в недостаточном объеме ведут работу по повышению заработной платы и легализации неформальной занятости.

За девять месяцев текущего года бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам по муниципалитетам области уже исполнены на 61,8%. Ниже этого уровня находятся поступления в Балтайском, Краснопартизанском, Энгельсском районах и городе Шиханы. По темпам роста налоговых и неналоговых доходов перечень районов с самыми низкими показателями динамики такой же. В целом по области этот показатель составляет 123,8%.

На особом контроле темп роста заработной платы. В Дергачевском, Перелюбском и Питерском районах, поселке Михайловский и городе Шиханы работа по повышению оплаты труда не заметна. Здесь за девять месяцев не было выявлено ни одного работодателя, выплачивающего заработную плату ниже среднеотраслевого уровня. В Ивантеевском районе нашли только одного.

Самое низкое выполнение целевых показателей по легализации неформальной занятости в Перелюбском, Балашовском, Энгельсском, Лысогорском и Пугачевском районах. По фактам выявленных нарушений трудового законодательства не направляются материалы в Государственную инспекцию труда Аркадакским, Романовским и Турковским районами, а также администрацией поселка Михайловский и ЗАТО Светлый.

Перспективным в плане доходов направлением является повышение налоговой отдачи от объектов земельно-имущественных отношений. Каждый глава должен знать, имеется ли собственник у объекта, зарегистрирован ли он в установленном порядке, платятся ли с него налоги, участвует ли этот объект в предпринимательской деятельности. На деле работа по выявлению земельных участков, используемых не по целевому назначению, организована на низком уровне. Более чем в половине муниципалитетов области в текущем году такие земельные участки не выявлялись.

Главам районов необходимо использовать все законные способы пополнения бюджета и менять ситуацию до конца года.