В рамках региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы» на реконструкцию и строительство шести мостов и путепроводов в 2021 – 2022 годах выделено более 2 млрд рублей.

Уже завершен ремонт одного из них. Это путепровод через железную дорогу «Саратов – Сенная». Работы на объекте выполнены на 100%, в процессе подготовки находится акт приемки для его ввода в эксплуатацию.

Почти 90% составляет стройготовность автомобильного моста «Саратов-Энгельс». До конца текущего года будет выполнен ремонт опор, пролетных строений и дорожного покрытия. В 2022 году работы продолжатся.

В конце следующего года также должны быть сданы мосты через реки Малый Иргиз в Духовницком районе, Большой Иргиз в Пугачевском районе и Терешка в Хвалынском районе. Строительство автодорожного путепровода через железнодорожные пути на 816-м километре на перегоне Татищево – Курдюм также рассчитано на два года.