Председатель правительства области Роман Бусаргин проверил строительство путепровода в Татищевском районе. Об этом сегодня, 5 февраля, он написал в своём телеграм-канале.

— Реализация проекта началась в ноябре 2021 года, а в этом году работы должны быть завершены. Общая протяженность автомобильного путепровода составит более 404 метров, ширина — 14,05 метров.Объект имеет важное значение для дорожной сети региона. В первую очередь, он разгрузит автодорогу у железнодорожного переезда на перегоне «Татищево – Курдюм». Этот участок находится в непосредственной близости к выезду из ЗАТО Светлый. Когда переезд закрыт, жители Светлого вынуждены простаивать в ожидании и не имеют альтернативных путей. Также здесь проходит большой объем транзитного транспорта, транспорта предприятий и организаций района.

С подрядчиком и главой района Павлом Сурковым обсудили ход работ. На сегодняшний день продолжается строительство опор, часть из них готовится к установке первых пролетов. Отставаний от графика не наблюдается,— написал чиновник.