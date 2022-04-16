Сегодня, 16 апреля, на территории Саратова проходят субботники. Сотрудники Правительства области решили не оставаться в стороне и привести в порядок места отдыха на Кумысной поляне, сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

На субботник вышли порядка 200 работников министерств и подведомственных учреждений. Всего на территории лесопарка работали три группы. Бусаргин присоединился к одной из них на площадке рядом с лагерем «Березка».

-Кумысная поляна — наша гордость, поэтому ее необходимо развивать. В прошлом году проводилась большая работа по благоустройству и очистке родников, всего их на территории лесопарка 25. В этом году мы продолжим такую работу, в планах — привести в порядок еще 3 родника. Кроме того, решается вопрос по увеличению площади особо охраняемой природной территории «Кумысная поляна» на 958 гектаров, — добавил он.