Сегодня, 22 сентября, состоялось совещание по комплексному развитию территории старого аэропорта. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Концепцию застройки аэропорта выбрали жители в рамках открытого международного конкурса, который был проведен по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина.

По словам председателя, для дополнительного финансирования проекта Правительство Российской Федерации одобрило Саратовской области инфраструктурный бюджетный кредит в объеме 4,4 млрд рублей.

Сейчас идет активная разработка проекта планировки. Здесь появятся жилые дома, деловые центры и социально значимые объекты, а также новые дороги, которые будут интегрированы в уже существующую сеть автомобильных дорог, предполагается продолжение трамвайной линии от улицы им. В.И. Осипова.

—Поручил министерству строительства и ЖКХ области проработать детальный алгоритм строительства необходимой инфраструктуры. Комитету по управлению имуществом – вопрос по земельным участкам.

При застройке нового микрорайона будет применен современный комплексный подход, который предполагает не только строительство жилой недвижимости, но и возведение социально значимых общественных пространств. Только комплексное развитие территорий будет способствовать созданию комфортной городской среды и улучшению жилищных условий наших граждан, — добавил Бусаргин.