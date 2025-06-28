Бусаргин: На трамвайном маршруте № 8 продолжаются работы по благоустройству

На трамвайном маршруте № 8 продолжаются работы по благоустройству.

Ранее из-за задержки в поставке ряда материалов подрядчик продлил сроки работ на июль включительно, пообещав увеличить количество задействованных на объекте сил и средств. До середины следующего месяца также планируется обеспечить готовность всей системы автоматизации, все оборудование для нее имеется в наличии.

Подрядчику еще предстоит закрыть большой объем по железобетонным плитам. Ежедневно укладывается порядка 150. Также остаются другие направления, в том числе монтаж освещения и ограждений.

Учитывая предоставленное дополнительное время, компании «СП ТрансТоннельСтрой» необходимо максимально ответственно подойти к выполнению своих обещаний. Часть работ доставляет много неудобств для горожан. Их нужно завершить в приоритетном порядке как можно быстрее.