Новый городской пляж Саратова является самым современным и безопасным на территории области, заявил сегодня, 10 августа, в своем телеграм-канале председатель правительства Роман Бусаргин.

— Мы провели несколько исследований, в том числе в независимых лабораториях. Санитарно-химические показатели в норме. Наличие аммиака, железа, нитритов, нитратов, нефтепродуктов и прочих химических соединений в количестве, угрожающем здоровью и жизни людей, в воде нет. Это подчеркивает правильность расположения пляжа и обособления его молами, — написал Бусаргин.

Сезонные превышения, по данным экспертов, напрямую связаны с температурой воды в Волге и значительным прогревом воды в местах купания. В результате этого ежегодно в конце лета вода начинает цвести и рекомендуется ограничить купание. При снижении температуры воды и среднесуточных температур воздуха ситуация улучшается.

Чиновник опроверг слухи и о физической небезопасности пляжа и заявил, что на берегу регулярно дежурят спасатели и сотрудники полиции. На воде от течения купающихся спасают верхний и нижний молы.

С 30 июля пляж открыт только для желающих позагорать. Причиной такого решения стало цветение воды. Позднее появились слухи, что в воде обнаружили кишечную палочку. Однако директор «Дирекции парков и скверов города Саратова» попросил не верить подобным слухам и дождаться окончательного заявления Роспотребнадзора.