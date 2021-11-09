Оборонно-промышленный комплекс области состоит из 22 крупных и средних промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро.

Они осуществляют разработку, производство и ремонт вооружения, военной техники практически для всех видов Вооруженных сил Российской Федерации.

В то же время у предприятий оборонного профиля есть огромный потенциал для выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Для упрощения процесса диверсификации планируется увеличивать долю такой продукции в общем объеме производства постепенно.

В этих целях поручил зампреду правительства области А.В. Архипову провести анализ существующих рисков, уровня загрузки предприятий и обозначить временные рамки для увеличения объемов выпуска продукции.

Правительство Саратовской области будет и дальше оказывать содействие предприятиям оборонно-промышленного комплекса, в том числе в их участии в государственных программах для привлечения дополнительного финансирования на модернизацию и техническое перевооружение производства.