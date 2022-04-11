Сегодня, 11 апреля, на совещании прошло обсуждение развития детского и юношеского спорта в Саратовской области до 2030 года. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, на данный момент принято возродить дворовые хоккейные команды, продолжить развивать сеть юношеских автошкол, в рамках которых будут проводить турниры по автоспорту.

— Замечу, что инициатива по ним шла не от профильных министерств. Министерству молодежной политики и спорта региона стоит активнее выдвигать предложения, как вовлекать детей в спорт.

Например, можно вернуться к практике создания дворовых футбольных команд. И самое главное, чтобы дети и их родители знали о таких возможностях как можно больше.

Более того, считаю, что в условиях дискриминации российских спортсменов за рубежом, нам необходимо увеличить количество региональных турниров и соревнований. Задача министерства — также бороться за право проведения в Саратовской области Всероссийских соревнований, — заявил политик.